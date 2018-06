Bambini intossicati nelle mense: il batterio arriva dal pollo

Si chiama Campylobacter ed è lui il batterio responsabile dei malori e delle intossicazioni a oltre 120 bambini che hanno mangiato negli ultimi giorni nelle mense scolastiche comunali. La Asl infatti ha comunicato gli ultimi risultati sulle analisi condotte per capire l'origine precisa dei malori che hanno costretto centinaia di famiglie a portare i figli in ospedale.

La contaminazione avviene quando si ingerisce carne cruda o poco cotta in particolare di pollo. Il contagio può avvenire anche in modo indiretto, ovvero se i taglieri utilizzati per lavorare il pollo o le stesse posate non sono stati lavati accuratamente. Per la terapia, è fondamentale scoprire il ceppo preciso di Campylobacter che ha colpito i bambini e qualche insegnante, per poter somministrare l'antibiotico giusto per l'eradicazione anche se nei casi meno gravi l'infezione si risolve spontaneamente nel giro di una settimana, con una giusta reidratazione e l'assunzione di elettroliti.