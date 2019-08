Minuto di raccoglimento dei balneatori per i due fratellini di Montesilvano morti annegati

Scatterà oggi pomeriggio, sabato 17 agosto, alle ore 17:15 il minuto di raccoglimento dei balneatori abruzzesi in segno di solidarietà nei confronti dei due fratellini di 11 e 14 anni morti annegati nel mare di Ortona a Ferragosto.

Le attività commerciali verranno sospese per un minuto, le bandiere delle torrette dei bagnini saranno a mezz'asta e tutti gli assistenti bagnanti saranno sui mosconi in acqua con le spalle verso il mare e con un remo rivolto alla spiaggia.

A proporre l'iniziativa è Riccardo Padovano, presidente del Sib-Confcommercio: