Balkan Express: Striscia la Notizia a Pescara per il caso delle vacanze non rimborsate

Torna a Pescara il programma di Canale 5 "Striscia La Notizia". Dopo la questione del parcheggio per i disabili davanti al Comune, il noto format televisivo con l'inviata Chiara Squaglia è arrivato nella nostra città per girare un video riguardante la denuncia di centinaia di clienti del Tour Operator "Balkan Express" che non sono ancora stati rimborsati dopo la cancellazione dei viaggi e dei voli fino al 28 marzo per Sharm el Sheikh.

Come spiega un avvocato intervistato dalla Squaglia, la Balkan è tenuta a rimborsare entro 7 giorni dalla data di partenza tutti i clienti con l'intera somma pagata, mentre l'azienda ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un comunicato in cui annunciava a breve il saldo solo di una parte delle somme, per poi procedere, qualora nelle casse fossero disponibili, al saldo della parte restante del debito senza però comunicare i tempi.

L'inviata è arrivata nella sede dell'agenzia dove aveva preso un appuntamento però mai rispettato senza addirittura poter entrare negli uffici nonostante il personale fosse ancora presente ed operativo all'interno.

Il video del servizio di Striscia: http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/balkan-express-ahi-ahi-ahi_30832.shtml