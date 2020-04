Torna troppo tardi a casa dallo studio, avvocato multato di 550 euro dalla Guardia di Finanza

Un avvocato di Pescara è stato multato di 550 euro dalla Guardia di Finanza ieri sera, martedì 31 marzo.

Secondo i militari che hanno fermato il veicolo del legale pescarese, Marco D'Apote, l'orario delle 23 non era compatibile con le esigenze lavorative.

Come riferisce Ansa Abruzzo, in base al verbale la multa è stata inflitta perché l'avvocato era in macchina poco intorno alle 23 di sera "senza comprovate esigenze lavorative".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo stesso D'Apote ricorda come quella degli avvocati sia una categoria protetta: «Avevo fatti tardi per esaminare ricorsi urgenti di clienti, situazioni delicate ecc. Ora come fa un finanziere a capire quali sono le mie esigenze lavorative non so: 'Lei gira a quest'ora?' m'hanno chiesto, e secondo la pattuglia non "c'era nessuna necessità" di muoversi alle 23 da uno studio professionale. Ho fatto vedere loro tutti i fascicoli che avevo con me, tesserini, carte bollate, registri ecc, ma non c'è stato nulla da fare. Ora farò tutti i ricorsi possibili e non ho dubbi che il Prefetto cancellerà questa sanzione. Mi dispiace solo del tempo che la giustizia perderà, e con lei gli stessi finanzieri, a cui va ovviamente la mia gratitudine per il lavoro che svolgono ogni giorno. Ma, insomma, che si faccia chiarezza».