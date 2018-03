Festa della Donna, bilancio positivo dei controlli gratuiti per il tumore al seno

Grande risposta ieri pomeriggio in occasione della Festa della Donna da parte delle donatrici di sangue dell'Avis Comunale Pescara che si sono sottoposte a una serie di controlli medici gratuiti che come scopo avevano quello di fare prevenzione rispetto al carcinoma al seno.

L'iniziativa, voluta dal presidente dell'Avis Comunale Pescara, Vincenzo Lattuchella, ha visto la partecipazione di una ventina di donne che sono state visitate da Eugenia Di Primio, medico ecografista dell'Avis Pescara, e Paolo Noccioli, medico del team di Senologia dell'ospedale di Ortona (entrambi hanno prestato gratuitamente la loro opera) nella sede dell'associazione dei donatori di sangue in corso Vittorio Emanuele II.

«Non possiamo non essere soddisfatti e felici dell’eccezionale feedback ottenuto», dice la Di Primio, «tante le chiamate da parte delle donatrici, ma anche da parte di donne sensibilizzate dall’informazione mediatica e quindi interessate anche allo screening per diventare donatrici di sangue. Obiettivo centrato direi e siamo solo all’inizio di un bel progetto che vedrà come protagonisti la prevenzione a 360 gradi e l’informazione. Un grazie di cuore al collega senologo che ha messo a disposizione la sua grande esperienza, competenza e professionalità a titolo del tutto gratuito e a tutto il team della Senologia dell'ospedale di Ortona, fiore all’occhiello della sanità abruzzese».

Noccioli è rimasto soddisfatto dell'esito del pomeriggio dedicato alla prevenzione del tumore al seno e si rende nuovamente disponibile per ulteriori iniziative di questo tipo perché crede fortemente nel lavoro di prevenzione messo in piedi dall'Avis Comunale Pescara e pensa che ci sia ancora tanto da fare nell'ambito della prevenzione.

«Questa iniziativa», conclude il presidente Lattuchella, «ci ha permesso di ricevere numerose telefonate e contatti anche da non donatrici, questo non può che porre l'attenzione su quanto il tema della prevenzione sia fondamentale e quanto ancora ci sia da fare. Il nostro impegno sarà quello di tutelare i nostri donatori costantemente, di fare prevenzione globale su ogni fronte. Una prevenzione che coinvolgerà sia donne che uomini indistintamente. Ci impegneremo nel fornire i giusti strumenti affinché ci sia più consapevolezza. Ringrazio il dottor Paolo Noccioli e la dottoressa Eugenia di Primio per la loro disponibilità e professionalità, ringrazio Giulia Innamorati per il contributo fotografico e inoltre le ragazze del servizio civile Ilaria, Giorgia e Federica per l'organizzazione e il lavoro svolto durante la giornata. Infine, ma non per importanza, ringrazio tutte le nostre donatrici che ci sostengono in ogni iniziativa che mettiamo in campo».