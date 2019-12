Specializzato in furti in abitazione, beccato con documenti falsi: uomo in manette

Un uomo specializzato in furti in abitazione è stato beccato dalla polizia con documenti falsi e, pertanto, è finito in manette. Si tratta di K.G., 41enne moldavo già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti alla immigrazione clandestina e contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione, nonché per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Ieri pomeriggio il Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo ha fermato, in via Bassani e Pavone, un’auto che si aggirava in modo sospetto. A bordo c'erano 2 uomini: il conducente (un cittadino della Lettonia) e il passeggero, ossia il moldavo che però asseriva di essere slovacco per via dei documenti forniti agli agenti: patente di guida e carta d’identità.

I poliziotti però non si sono lasciati ingannare e, dubbiosi sulla loro autenticità, hanno portato il 41enne in Questura, riuscendo così ad accertare la sua vera identità dopo i rilievi fotodattiloscopici. I documenti falsi sono stati quindi sequestrati, mentre lo straniero è stato arrestato e condotto nel carcere di San Donato: dovrà rispondere di falsa attestazione a pubblico ufficiale circa l’identità personale e possesso e fabbricazione di documenti d'identità falsi.