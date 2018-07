Avellino: attentati ad impianti fotovoltaici ed estorsione, arresti anche a Pescara

Incendiavano e danneggiavano con attentati degli impianti fotovoltaici nella provincia di Avellino, per poi minacciare e chiedere denaro ai gestori degli impianti per scongiuare nuovi danneggiamenti. Per questo, cinque persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Gli arresti sono stati eseguiti anche a Pescara.

La banda criminale ha danneggiato nel maggio e nell'agosto 2017 due impianti rispettivamente a Bisaccia e Lacedonia, creando migliaia di euro di danni ad una pala eolica e ad un trasformatore. Episodi che avevano richiamato l'attenzione della popolazione della zona, delle istituzioni ed ovviamente delle forze dell'ordine che li hanno individuati grazie ad una serie di complesse indagini.