Autostrada, ragazza cammina in mezzo alla carreggiata dell'autostrada A14

Camminava in stato confusionale lungo la corsia di sorpasso di uno dei cavalcavia fra i caselli di Pineto e CIttà Sant'Angelo della A14, ma è stata salvata da un finanziere in transito con l'auto. Momenti di paura e panico ieri mattina dove gli automobilisti si sono ritrovati la ragazza che camminava a piedi rischiando di essere investita e di provocare un incidente.

Il finanziere non ha esitato a fermarsi ed è sceso coraggiosamente per metterla in sicurezza attraversando le corsie mentre sfrecciavano le auto. Un gesto che richiede lucidità e sangue freddo, considerando che il cavalcavia non era dotato di corsia d'emergenza e quindi privo di vie di fuga. Una volta recuperata la ragazza e fatta sedere nella sua vettura, si è diretto alla prima area di servizio dove ha allertato la polizia stradale che si è occupata delle verifiche del caso ed ha accompagnato la ragazza in ospedale.