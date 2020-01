Tornano le code lungo l'autostrada A14 nel tratto pescarese: la situazione aggiornata

Dopo la consueta tregua del fine settimana, tornano le code e i disagi lungo l'autostrada A14 nel tratto pescarese ed abruzzese. Autostrade per l'Italia, infatti, ha segnalato alle 16.23 di oggi 13 gennaio una coda di 8 chilometri fra il bivio della A14/A25 ed il casello di Pescara Nord, dovuto al restringimento di carreggiata.

Il tratto interessato è quello che già la scorsa settimana aveva creato numerosi disagi e problemi, in particolare il 7 gennaio era stata la giornata record con bollino nero, quando si registrarono fra il pomeriggio e la prima serata oltre 16 chilometri di code. Traffico particolarmente intenso anche al casello di Pescara Nord - Città Sant'Angelo dovuto alla colonna di tir in uscita dall'autostrada, per il divieto di transito ai mezzi pesanti sul viadotto Cerrano. I mezzi pesanti infatti sono costretti a percorrere la viabilità ordinaria ed in particolare la statale 16 che nei tratti fra Pineto, Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano risulta spesso congestionata.