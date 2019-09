Autostrada A14, coda di 1 km per lavori in corso: gli aggiornamenti

Coda di 1 km sull'A14 tra Pescara Ovest e Pescara sud, oggi 10 settembre, per lavori in corso sulla tratta all'altezza del Km 383.2 in direzione sud (Taranto). Lo segnala il sito di Autostrade per l'Italia