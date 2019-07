L'autopsia non chiarisce le cause del decesso di Tiziano Paolucci, morto in strada dopo una lite

L'autopsia eseguita questo pomeriggio, mercoledì 17 luglio, sul corpo di Tiziano Paolucci, l'uomo di 56 anni morto giovedì scorso in viale della Pineta a Pescara dopo una lite in strada con un 20enne pescarese, non avrebbe chiarito le cause del decesso.

È quanto emerge dalle prime informazioni al termine dell'esame autoptico eseguito dal medico legale a partire dalle ore 15.

Al momento si parlerebbe genericamente di arresto cardiocircolatorio e si dovranno attendere ulteriori esami per avere un quadro più chiaro.

Tra questi gli esami istologici sui campioni prelevati nel corso della lunga autopsia. Il risultato definitivo degli esami sarà decisivo per stabilire quale sarà la posizioni di M.N., il 20enne che si è reso protagonista con la vittima della lite con calci e pugni poco dopo la quale il 56enne originario di Tollo ha perso la vita dopo essersi accasciato al suolo nei pressi della sua automobile.

Il 20enne, per ora, risulta indagato a piede libero per morte come conseguenza di altro reato. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura di Pescara.