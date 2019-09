Ragazza trovata morta in un garage a Porta Nuova, l'esito dell'autopsia

È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Laura Mangano, l'artista di strada di 35 anni ritrovata morta nei giorni scorsi sulla rampa di accesso a un garage sotterraneo dismesso di Porta Nuova a Pescara.

L'esame autoptico,come fanno sapere i familiari, ha chiarito come a causare il decesso della 35enne originaria di Aosta e residente a Torino sia stata un'embolia polmonare.

La donna era stata ritrovata senza vita nel parcheggio sotterraneo nei pressi della stazione di Porta Nuova e a vegliarla era rimasto il suo cane. Dunque sono state cause naturali a portare alla morte la 35enne e non un'overdose di droga come presumevano gli investigatori inizialmente. Nel sangue dell'artista di strada non sono state infatti rilevate tracce di sostanze stupefacenti.