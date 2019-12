Chiarita la causa della morte della donna nell'edificio abbandonato sul lungofiume, in via Valle Roveto. L'autopsia eseguita oggi pomeriggio dal medico legale Cristian D’Ovidio ha chiarito che la 56enne polacca è deceduta per una caduta accidentale.

In particolare, si parla di trauma cranioencefalico. Esclusa qualunque lesione precedente o colluttazione. Il cadavere era stato trovato in una pozza di sangue, in fondo ad una rampa di scale. Degli accertamenti del caso si sono occupati gli uomini della squadra Mobile, diretti da Dante Cosentino.