Omicidio Donatella Briosi, autopsia conferma: a uccidere la donna sono stati i colpi di pistola

nulla osta alla sepoltura delle salme di Giuliano Cattaruzzi, suicidatosi mercoledì scorso dopo aver E' stato firmato, da parte della Procura di Udine, ildi Giuliano Cattaruzzi, suicidatosi mercoledì scorso dopo aver ucciso l'ex moglie, la pescarese Donatella Briosi

L'esito dell'autopsia

E' arrivato l'esito dell'autopsia, effettuata ieri dal medico legale Carlo Moreschi. Ebbene, l'esame ha confermato il decesso di Donatella a seguito dei colpi d'arma da fuoco esplosi da Cattaruzzi.

Il Procuratore capo: "Non ci sono zone d'ombra sulla dinamica"

"Non ci sono zone d'ombra sulla dinamica. Per quanto riguarda l'inchiesta sull'omicidio l'indagine si avvierà all'archiviazione per morte dell'unico possibile indagato", ha confermato oggi il Procuratore capo Antonio De Nicolo. Prima della formale chiusura del fascicolo si attenderà il deposito della relazione del medico legale.

Gli accertamenti sull'arma

"Per completezza stiamo facendo alcuni accertamenti sull'arma", ha aggiunto il Procuratore. Cattaruzzi si era fatto restituire, pochi giorni prima del delitto, l'arma che aveva ceduto l'anno scorso a un amico.