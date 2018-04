Omicidio Russo, l'autopsia: "Salvatore è stato ucciso con 38 coltellate"

Sono arrivati gli esiti dell'autopsia effettuata oggi dal medico legale Cristian D’Ovidio sul corpo di Salvatore Russo, il muratore accoltellato mercoledì mattina da un vicino di casa, Roberto Mucciante, in seguito a una lite per questioni condominiali nel palazzo in cui entrambi abitano, all'incrocio tra via Pian delle Mele e via del Circuito.

L’esame, al quale ha assistito anche Furio Patete, consulente di parte della famiglia della vittima, è durato circa 5 ore e ha stabilito che il 58enne di origini foggiane è stato ucciso da ben 38 fendenti.

Domani mattina, sabato 28 aprile, alle ore 10 Mucciante (attualmente recluso nel carcere di San Donato) verrà interrogato in tribunale direttamente dal Gip Antonella Di Carlo.