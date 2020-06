Omicidio di Brittoli: effettuata l'autopsia sul cadavere di Cesidio Cocco

Prime conferme dopo le indagini sommarie e le testimonianze raccolte subito dopo l'omicidio avvenuto sabato 6 giugno a Brittoli.

L'ipotesi, avallata dagli inquirenti e che vedono al momento come unico imputato il figlio della vittima, si rafforzano dopo i risultati emersi dall'esame autoptico eseguito ieri pomeriggio dal medico legale, Ildo Polidoro, su incarico del pm Andrea Papalia.

A uccidere il 74enne Cesidio Cocco è stato un trauma cranico contusivo causato da un violento colpo alla testa, avvenuto con una sedia scagliata con forza dal figlio Massimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una botta secca quanto mortale, frutto dell'impeto del momento. A sua difesa, l'indagato per omicidio aggravato da rapporto di parentela, ha ammesso di aver agito in quel modo per difendere la madre dall'aggressione del marito, più volte protagonista in passato di liti familiari. La donna è attualmente ricoverata in ospedale con il setto nasale fratturato e numerose ferite, mentre nei confronti del figlio di 47 anni non sono state ancora emesse misure cautelari. Nell'attesa di ulteriori perizie, emerge l'aspetto che cancella ogni dubbio su una forma di accanimento durante la colluttazione tra padre e figlio, con quest'ultimo che non avrebbe inveito oltre modo sulla vittima.