Autobus treni Tua Pescara: sciopero venerdì 25 maggio

Mezza giornata di disagi per gli utenti pescaresi ed abruzzesi dei mezzi pubblici, a causa dello sciopero confermato per venerdì 25 maggio del personale Tua.

Incroceranno le braccia dalle 9 alle 13 i lavoratori dei sindacati Fit-Cils, Uiltrasporti e Faisa Cisal che sottolineano come nemmeno l'annuncio dello sciopero abbia sbloccato la situazione in Regione, che sembra non voler aprire un tavolo di discussione in particolare sulla definizione dei servizi minimi garantiti. I disagi interesseranno gli autobus urbani, extraurbani ed i treni del trasporto pubblico regionale.

Tra le necessità amministrativo/burocratiche rientra la definizione della rete dei Servizi Minimi (ovvero l’individuazione dei servizi di trasporto, interni al territorio regionale, che l’Ente Regione intende assicurare ai propri cittadini affinché possano esercitare il diritto alla mobilità). Va precisato che detti “servizi minimi essenziali” sono esclusivamente, per norma nazionale ed europea, quelli in cui si verifica il così detto “fallimento del mercato” ovvero quelle relazioni in cui non si registrino presenze di offerta di trasporto plurime)