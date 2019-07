Automobile finisce in una voragine che si apre in strada a Pescara [FOTO-VIDEO]

Tanta paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, a Pescara dove l'ondata di maltempo ha creato molti danni alle strade in vari punti della città.

Un'automobile, una Toyota Yaris, è stata letteralemte risucchiata da una voragine che si è aperta in strada delle Fornaci, proprio sopra al rione Zanni.

Per fortuna le due persone che era nel veicolo hanno fatto in tempo a uscire in tempo dal veicolo prima che sprofondasse ulteriormente. La strada ha improvvisamente ceduto mentre la vettura stava percorrendo la salita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il veicolo e messo in sicurezza l'area insieme alla polizia municipale.

