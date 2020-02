Auto si sfrena nel parcheggio del centro commerciale e finisce in strada tra i veicoli in transito [FOTO]

Paura lungo la strada Statale 16 a Silvi Marina per un'auto parcheggiata nel centro commerciale Universo che si è sfrenata finendo nella carreggiata stradale tra i veicoli in transito.

La vettura, un'Alfa Romeo Giulietta di colore bianco, è scivolata dal parcheggio andando a invadere completamente la corsia lato mare della Nazionale Adriatica.

Solo per pure fortuna l'auto non ha colpito nessun altro veicolo e non ha causato danni.

La viabilità è rimasta bloccata per pochissimo tempo grazie a delle persone volontarie che si sono fermate a dare una mano creando un senso unico alternato e grazie anche al tempestivo arrivo di una pattuglia della polizia locale di Silvi. Altrettanto celere è stato l'intervento di un carroattrezzi dell'autoficcina carrozzeria Pianacce di Silvi che ha immediatamente caricato l'auto è portandola nel loro piazzale dove sarà possibile ritirarla nella mattinata di domani 15 febbraio 2020 o la settimana prossima. L'auto era parcheggiata all'interno del centro commerciale universo precisamente lato universo sport club quindi molto probabilmente qualche sportivo che sta praticando palestra o piscina.

