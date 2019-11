Auto ribaltata a Popoli, Tua ringrazia l'autista che ha soccorso la donna con le due bimbe - FOTO

Ha voluto ringraziare pubblicamente un suo dipendente, l'autista Carlo Norscia, per aver soccorso per primo ieri mattina la donna vittima di un incidente stradale a Popoli e le sue due bimbe di 3 e 5 anni. L'azienda del trasporto pubblico abruzzese Tua ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook per spiegare l'accaduto ed il gesto compiuto dall'autista che, una volta notata l'auto ribaltata, ha fermato il mezzo ed assieme ad una passeggera agente della polizia municipale, ha prestato i primi soccorsi:

Un ringraziamento a Carlo Norscia, l’autista del pullman Tua che ieri ha soccorso una mamma e le sue bambine coinvolte nell’incidente d’auto verificatosi nei pressi di Popoli. A causa del manto stradale bagnato la Volkswagen Polo aveva perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata per poi ribaltarsi. Norscia si è adoperato per estrarre dall’abitacolo le due bambine visibilmente impaurite: ha rotto il finestrino con un martelletto di emergenza in dotazione sul bus Tua e ha dato i primi soccorsi insieme a due automobilisti e alla vigilessa che viaggiava a bordo del pullman. Un bel gesto che fa onore e rende orgogliosa Tua dei propri dipendenti!

Ricordiamo che la 35enne e le bimbe sono state poi trasportate in ospedale a Pescara da un'ambulanza del 118, ma hanno riportato solo qualche escoriazione oltre allo shock per quanto accaduto. La vettura si sarebbe ribaltata a causa dell'asfalto viscido dopo una curva.