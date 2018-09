Paura sulla Nazionale Adriatica, auto si ribalta dopo aver urtato 2 veicoli in sosta

Paura oggi, martedì 18 settembre, a ora di pranzo per un incidente stradale che si è verificato in via Nazionale Adriatica Nord nella zona di Santa Filomena, al confine tra Pescara e Montesilvano.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, un'automobile si è ribaltata dopo aver urtato e danneggiato due veicoli parcheggiati ai lati della strada

A rovesciarsi è stata una Toyota Yaris al volante della quale c'era un uomo di 33 di Roseto degli Abruzzi, fortunatamente uscito illeso. È stato infatti trasportato al pronto soccorso dell'ospedale ma subito dopo è tornato sul luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Pescara che si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro, mentre i vigili del fuoco e un carro attrezzi hanno raddrizzato il mezzo ribaltato.