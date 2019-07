Parcheggia l'auto in spiaggia sotto al ponte del Mare dove nidifica il Fratino [FOTO]

Un uomo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio, intorno alle ore 18 ha "parcheggiato" la sua automobile, un'Alfa Romeo 147 sulla spiaggia di Pescara situata nei pressi del ponte del Mare lato nord.

A segnalare e immortalare la presenza dell'automobilista nel tratto di litorale dove nidifica il Fratino, è stato l'ex consigliere comunale Massimiliano Di Pillo.

Apparentemente non si comprende la motivazione per la quale l'uomo sia arrivato a ridosso del mare al volante della vettura e perché si sia fermato in mezzo alla sabbia.

Forse, come ironizza Di Pillo, ha trovato un modo per risolvere il problema parcheggi in città. Questo quanto convidiso su Facebook da Di Pillo:

«Un uomo vicino all’auto che telefona nervosamente, e qualche semplice bagnante che cammina sulla battigia, ho chiamato la sala operativa della polizia municipale, nella speranza che qualcuno verificasse il perché di un’auto addirittura sulla spiaggia, e ancor di più, proprio davanti a uno spazio chiuso per la riproduzione di un bellissimo uccello».

Gallery