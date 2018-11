Diverse automobili incendiate a Silvi all'alba [FOTO]

Diverse automobili sono state incendiate questa mattina, venerdì 23 novembre, a Silvi Marina.

A dare notizia di quanto accaduto sono gli stessi cittadini vittime dei roghi che hanno pubblicato foto e lamentele per la poca sicurezza nel gruppo Facebook "Silvi nel cuore".

In base a quanto riferiscono i residenti, sarebbero in totale cinque le vetture date alle fiamme in diversi punti della cittadina.

I roghi sarebbero stati appiccati prima delle ore 7 e il primo allarme è scattato in piazza Ideal. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere il fuoco.