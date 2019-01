Parcheggia per andare in farmacia e l'auto prende fuoco, paura a Silvi [FOTO]

Paura oggi pomeriggio a Silvi, dove intorno alle ore 16:30 è andata a fuoco la Ford Fiesta di un anziano.

L'uomo aveva parcheggiato il mezzo di fronte alla Farmacia Laviano, in via Arrigo Rossi, per acquistare alcuni medicinali. Mentre era in fila, un altro cliente è entrato segnalando che un'auto in sosta lì davanti stava iniziando a fare fumo, e quindi era in corso un principio di incendio.

Il proprietario, una volta affacciatosi all'esterno, ha capito che il veicolo interessato dal rogo era proprio il suo, e così ha allertato immediatamente i vigili del fuoco.

Nel frattempo la macchina in fiamme si è sfrenata, andando a invadere completamente la corsia opposta e fermandosi vicino alle vetrine della farmacia: una dottoressa ha perciò deciso di abbassare le serrande per evitare danni all'attività commerciale qualora si fosse verificata un'esplosione.