Auto distrutte nel parcheggio allagato, i dipendenti della Asl si rivolgono a un legale per il risarcimento

Sono in sostanza tutte da buttare le automobili che sono rimaste sommerse per ore sotto metri di acqua nel parcheggio, di proprietà del Comune di Pescara, adiacente all'ospedale, utilizzato dai dipendenti della Asl.

Trenta dipendenti dell'azienda sanitaria locale hanno dato incarico a un avvocato, Alfredo Di Pietro, per avanzare richiesta di risarcimento per i danni subiti.

Il legale ha già parlato con il sindaco che ha dato la massima disponibilità per contribuire a risolvere la vicenda essendo disposto anche a un incontro con chi si è ritrovato con l'auto distrutta. Le difficoltà del momento sono nel rimuovere i mezzi essendoci ancora un po' d'acqua ed essendo complicato reperire i carro attrezzi. Lunedì pomeriggio ci sarà una riunione nello studio per fare il punto della situazione e valutare come muoversi per ottenere un risarcimento.

