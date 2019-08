Vandali in azione a Porta Nuova, distrutti gli specchietti di decine di auto [FOTO]

Brutto risveglio questa mattina, lunedì 26 agosto, per decine di residenti della zona di Porta Nuova a Pescara che hanno ritrovato le automobili danneggiate.

Alcuni vandali hanno infatti distrutto gli specchietti retrovisori di almeno 10 automobili parcheggiate tra via dei Marsi e via Italica.

Alcuni residenti della zona temono che ad agire possano essere stati alcuni giovani in preda ai fumi dell'alcol di ritorno da una serata nella zona di Pescara Vecchia.

Quasi sicuramente i responsanbili dei danneggiamenti hanno agito dopo l'una visto che un cittadino di via dei Marsi è rimasto sveglio fino a quell'ora ma non ha visto niente. Un altro residente invece segnala come la stessa situazione si sia verificata qualche settimana fa a poca distanza anche in via dei Sabini.