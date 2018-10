Contromano sulla Circonvallazione, paura a Pescara Colli

Paura ieri mattina intorno alle ore 9 sulla Circonvallazione, nella zona di Pescara Colli, per un'auto che ha imboccato contromano lo svincolo. In base alla ricostruzione di quanto accaduto, un uomo di 75 anni, residente in città, provenendo da via Prati si è immesso nella rampa di uscita dalla tangenziale anziche' in quella di entrata.

La fortuna ha voluto che nei pressi ci fosse una pattuglia della polizia stradale, diretta da Silvia Conti, che appena ha notato l'anziano (alla guida di una Chevrolet Matiz di colore blu) si è messa al suo inseguimento.

La vettura è stata bloccata e gli agenti hanno segnalato il pericolo ai veicoli in transito, evitando che si verificassero incidenti.

Per l'anziano sono scattati il ritiro della patente e una multa da 320 euro; verrà anche richiesta la revisione totale del permesso di guida. Dunque il 75enne dovrà sottoporsi nuovamente alla procedura per ottenere la patente.