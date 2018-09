Scontro auto-scooter a Montesilvano, ferita una ragazza minorenne [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato oggi, lunedì 17 settembre, a ora di pranzo in via Verrotti a Montesilvano.

Nello specifico, a scontrarsi sono stati un'automobile e uno scooter nei pressi di Espansione 2.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, un'Aprilia Scarabeo guidato da una ragazza di 16 anni in direzione nord è finito contro una Citroen C3 che stava uscendo dal complesso Espansione 2 per immettersi in via Verrotti. Poco prima un'altra auto, una Dacia, si sarebbe fermata per dare la precedenza alla Citroen.

La 16enne avrebbe però sorpassato l'auto ferma finendo per scontrarsi con l'altro veicolo. La giovane, che è finita sull'asfalto, è stato prima soccorsa dai passanti e qualche minuto più tardi da un'ambulanza della Misericordia di Pescara che l'ha accompagnata all'ospedale in codice giallo.

Dei rilievi, utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, si è occupata la polizia locale di Montesilvano.

Gallery