Finisce con l'auto in un burrone, salvato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco

Un anziano di 84 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale e, dopo aver perso l'orientamento, ha chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco, intervenuti con l'elicottero per perlustrare le campagne circostanti e individuare il veicolo incidentato.

Questa la ricostruzione dell'accaduto. Stava percorrendo una via secondaria nel territorio di Alanno quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada precipitando in un burrone. Contuso, ma lucido, ha chiamato i soccorsi con il cellulare senza fornire precise indicazioni.

A questo punto è stato necessario intervenire con l'elisoccorso per rintracciare il ferito. Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco lo hanno estratto dalle lamiere e, con l'ausilio del 118, lo hanno condotto in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Penne.