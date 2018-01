Abbonamenti Pescara-Avezzano, le precisazioni di Tua: "Nessun aumento"

In merito alle affermazioni del consigliere regionale Gianluca Ranieri e dell'Acu, relative al servizio Tua Spa sulla tratta di autobus Pescara-Avezzano (presunti aumenti degli abbonamenti), l'azienda reputa opportuno precisare quanto segue:

"Il servizio sulla tratta Pescara-Avezzano non è stato soggetto ad alcun aumento del costo dell’abbonamento che rimane fermo ad euro 41,80 come quello sulla tratta Chieti Scalo-Avezzano ad euro 36,50, così come fissato dalla Regione, unica titolata, il 1° settembre 2016".

Nessun disagio, poi, per l'utilizzo della coincidenza nei pressi dell’ingresso autostradale di Pratola-Sulmona in quanto la stessa "non solo è realizzata in un’area dedicata a tale tipologia di operazioni, autorizzata dalla Motorizzazione Civile, ma avviene con trasbordo diretto da un mezzo all'altro senza alcuna attesa all'esterno".

Infine Tua precisa che la percorrenza complessiva è aumentata di 10 minuti e non di mezz’ora.