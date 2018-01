Aumenti autostrada Pescara - Roma: il Codacons va dall'Antitrust

E' finito sul tavolo dell'Antitrust e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il caso dell'aumento delle tariffe autostradali lungo le autostrade A24 ed A25. Lo ha fatto sapere il Codacons, che ha presentato due esposti per far luce sulla correttezza di questi rincari.

Ricordiamo che gli aumenti sono pari al 12,89%.

"Vogliamo sapere se gli aumenti delle tariffe autostradali siano giustificati e proporzionati e, soprattutto, se la procedura seguita per la oro determinazione sia corretta e non configuri un ingiusto danno economico per i pendolari abruzzesi e per chi, per questioni lavorative o di studio, utilizza frequentemente l’A24 e l’A25, subendo rincari assai superiori alla media e alle altre tratte autostradali e che portano la spesa per i pedaggi a superare il costo per il carburante"