Attività abusiva in pieno centro a Pescara scoperta dai Nas

I carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) hanno scoperto in pieno centro a Pescara un'attività avviata abusivamente.

In particolare, i militari dell'Arma hanno individuato una friggitoria e un esercizio di alimenti e bevande, entrambi avviati in modo abusivo in un locale del centro cittadino.

Nel corso di un'ispezione sono state riscontrate anche carenze in tema di autocontrollo.

Il Sian (servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) della Asl di Pescara, intervenuto sul posto, ha disposto l’immediata sospensione dell'attività.

Sono state anche elevate sanzioni per circa 3mila euro.