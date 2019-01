Attiva, truffa denunciata da un dipendente: assolti i vertici della società

Sono stati assolti dall'accusa di truffa ed abuso d'ufficio Massimo Del Bianco e Pierluigi Montebello, rispettivamente direttore e responsabile del personale di Attiva Spa, la società che gestice i rifiuti ed il verde cittadino a Pescara. L'inchiesta era nata nel 2014 dopo la denuncia di un dipendente per una presunta truffa che i due imputati avrebbero proposto ad un operatore ecologico che aveva chiesto un prestito.

I due lo avrebbero invitato a mettersi in malattia senza giustificare l'assenza, farsi licenziare per giusta causa, impugnare poi il licenziamento e tramite conciliazione ottenere i 6.500 euro che aveva chiesto ed essere nuovamente assunto dalla Attiva. Il dipendente aveva registrato la conversazione che fece ascoltare successivamente al momento della denuncia dei dirigenti. Effettivamente l'uomo ottenne i 6.500 euro ma si ritrovò senza lavoro e senza gran parte del Tfr. I due imputati hanno sempre respinto le accuse riferendo che il dipendente aveva subito un grave provvedimento disciplinare e si era già numerose volte assentato dal posto di lavoro, con un accordo davanti alla commissione provinciale del lavoro al quale l'operatore ecologico non si era mai opposto e che non prevedeva il reintegro.