Attiva al lavoro per ripulire il litorale di Pescara dalle alghe

Dalla scorsa notte si sta verificando uno spiaggiamento imponente di alghe, a causa delle recenti mareggiate che mobilitano uomini e mezzi di Attiva da ieri pomeriggio.

“Il fenomeno riguarda soprattutto la riviera sud – così l’assessore al Demanio Gianni Teodoro – dove uomini e mezzi di Attiva sono intervenuti già dalla mezzanotte scorsa con la collaborazione degli operatori degli stabilimenti balneari che cercano di portare in battigia altre alghe presenti in acqua. Le attività sono state sospese con il giorno per consentire lo svolgimento delle attività balneari, ma riprenderanno fino al completo smaltimento dei materiali. Stamattina sono stati riempiti e avviati a smaltimento 3 cassoni di 25 metri cubi ciascuno. Ci aspetta comunque un importante lavoro nelle prossime ore, per affrontare il quale abbiamo predisposto di anticipare gli interventi con i trattori”.