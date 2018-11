Atti sessuali con minorenni, arrestato un uomo a Pescara

Un uomo è stato tratto in arresto ieri, martedì 6 novembre, a Pescara dalla polizia.

A finire in manette è stato un uomo di 53 anni pescarese, O.M. le sue iniziali, per atti sessuali con minorenni.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Pescara.

Il 53enne è stato così accompagnato nel carcere di San Donato perché deve espiare una pena detentiva di nove mesi e quattro giorni, in quanto riconosciuto colpevole in via definitiva del reato di atti sessuali con minorenni.