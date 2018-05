VIDEO | Asta per la casa di Silvio Buttiglione: ecco com'è andata

La vicenda si è conclusa, e purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi: questa mattina, infatti, in tribunale si è tenuta l'ultima asta per l'abitazione dell'imprenditore Silvio Buttiglione, aggiudicata a un'altra persona e, dunque, andata ormai definitivamente persa. Tra 60 giorni ci sarà l'ordinanza di sgombero da parte del giudice.

La disperazione dell'uomo: "Questo fenomeno deve cessare perchè porta una grande mortificazione a chi ci vive nella casa. Alle aste ci sono centinaia di case libere, senza nessun problema, senza alcun dramma dentro, quindi si potrebbero trovare altre soluzioni per evitare di danneggiare una famiglia. Adesso io non so dove andrò".

Il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che cercherà di raccogliere soldi per consentire a Buttiglione di comprarsi un piccolo appartamento e non finire, così, a vivere per strada.