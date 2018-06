Anche l’associazione Life si occuperà del servizio di emergenza / urgenza 118

L’associazione Life è stata convenzionata dalla ASL di Pescara nel delicato servizio di emergenza / urgenza 118.

Tale riconoscimento avviene dopo la scrupolosa verifica, da parte dell'Azienda sanitaria locale, degli elevati standards professionali garantiti dalla Life, già impegnata, quale associazione di volontariato, nel trasporto dei pazienti con mezzi all’avanguardia dotati dei più moderni dispositivi medicali e di un personale fortemente motivato alla missione del soccorso, consapevole della competenza a intervenire anche nelle situazioni più delicate.

"Il riconoscimento per la Life - si legge in una nota dell'associazione - si traduce, in definitiva, per un riconoscimento di merito per la stessa ASL Pescara, che implementando il servizio 118 garantisce alla vasta utenza pescarese una maggiore capillarità nell’assistenza alle persone in pericolo, nondimeno con una salutare attenzione al contenimento dei costi: la Life opera infatti applicando i più convenienti parametri del decreto c.d. Baraldi, con un risparmio per le casse pubbliche di circa il 40%".