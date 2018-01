Asse Attrezzato: code e disagi almeno fino al 24 febbraio

Dovranno rassegnarsi a code e rallentamenti, almeno nelle ore di punta, gli automobilisti che attraversano l'asse attrezzato Chieti - Pescara ed in parte anche la circonvallazione. L'Anas infatti ha comunicato che i lavori andranno avanti almeno fino al 24 febbraio, prorogando le ordinanze che limitano la circolazione nei tratti in cui il cantiere è aperto.

Sono infatti in corso i lavori di rifacimento dell'asflato, con chiusure a tratti delle relative corsie con divieto di sorpasso e velocità massima a 50 km/h. Nei giorni scorsi i disagi sono stati particolarmente forti soprattutto nelle ore più trafficate, dove in alcuni casi per attraversare l'asse attrezzato occorreva addirittura quasi un'ora.