Paura sull'asse attrezzato: uomo a piedi semina il panico, fermato dalla polizia stradale

Ha seminato il panico fra gli automobilisti la presenza, verso le 19 di ieri sera 8 novembre, di un uomo che camminava a piedi lungo l'asse attrezzato Chieti - Pescara.

Al 113 sono arrivate decine di telefonate che segnalavano la presenza dell'uomo ed a quel punto è intervenuta la polizia stradale, diretta dal vice questore Primi, che lo ha intercettato mentre stava cercando di scavalcare i new jersey che delimitano le due carreggiate. Gli agenti hanno anche provveduto a rallentare il traffico, molto intenso considerando l'orario.

L'uomo, originario del Mali classe 1983, ha avuto il foglio di via obbligatorio in quanto non in regola con i documenti per la permanenza sul territorio nazionale.