Asse Attrezzato, sfreccia a 150 km/h: beccato automobilista pescarese

E' stato beccato dall'autovelox della Polizia Stradale di Chieti a circa 150 km/h sull'Asse Attrezzato, dove il limite massimo è di 90 km/h. Per questo, un automobilista pescarese è stato sanzionato duramente dagli agenti che stavano effettuando controlli per il rispetto dei limiti di velocità.

L'automobilista indisciplinato dovrà pagare una sanzione di 1.000 euro, oltre al decurtamento di 10 punti ed alla sospensione della patente per un periodo da 6 mesi ad un anno. Multato anche un altro automobilista per aver segnalato con lampeggi luminosi la presenza dell'autovelox agli automobilisti. L'uomo infatti ha lampeggiato ad un'auto della Stradale di Chieti in borghese, che lo ha fermato e multato con una sanzione di 41 euro e 1 punto decurtato sulla patente.