Paura a Zanni, precipita ascensore in un palazzo di via Dalla Chiesa [FOTO]

Paura la scorsa notte in un palazzo di via Carlo Alberto Dalla Chiesa nel rione Zanni a Pescara per un ascensore precipitato all'interno di un palazzo.

Il distacco dell'ascensore in piena notte ha provocato un boato molto forte che ha messo in allerta tutti gli abitanti della zona.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito e sono in corso acceramenti per appurare che cosa abbia provocato il distacco dell'ascensore che ha provocato anche danni all'edificio di edilizia popolare di proprietà del Comune. Potrebbe anche essersi trattato di un atto intimidatorio. Le finestre e le porte dei primi piani risultano scoppiate e divelte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.