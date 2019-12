Accusato di violenza sessuale a Pescara, uomo rintracciato e arrestato

Un uomo è stato rintracciato e arrestato a Martina Franca in provincia di Taranto dai carabinieri.

A essere tratto in arresto è stato un 40enne di origine senegalese residente nel centro pugliese con regolare permesso di soggiorno.

I militari dell'Arma, come riferisce BrindisiReport, l'hanno rintracciato e arrestato in contrada Colucci perchè colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale ordinario di Pescara-Ufficio Esecuzioni Penali.

Il 40enne deve infatti scontare la pena di 5 anni per il reato di violenza sessuale, commesso il 10 gennaio 2015 a Pescara.