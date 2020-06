Arrestato un uomo a Pescara per i reati di rapina, lesioni personali e porto abusivo di armi

Rapina, lesioni personali e porto abusivo di armi. Questi i reati dei quali dovrà rispondere P.E., un uomo di 44 tratto in arresto a Pescara dalla polizia.

A rintracciare e ad arrestare il 44enne sono stati gli agenti della Squadra Mobile.

L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale del capoluogo adriatico per i reati di rapina, lesioni personali e porto abusivo di armi ed è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Vasto.