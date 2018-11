Uomo arrestato a Pescara, deve scontare una condanna a più di 2 anni

Un uomo ricercato è stato arrestato ieri, giovedì 29 novembre, dalla polizia a Pescara.

A eseguire l'arresto sono stati gli agenti della Squadra Volante che hanno individuato il pescarese C.M., 47 anni, in via Secchia nel corso di un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione del crimine diffuso.

Il 47enne er agià noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia e per i frequenti allontanamenti volontari dalla casa familiare.

Dagli immedianti accertamenti eseguiti dagli agenti è emerso come l'uomo, visti i reati commessi (furti, truffe e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti), fosse destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara.

Infatti il 47enne era stato condannato dovendo espiare come pena residua la reclusione per 2 mesi e 20 giorni.

Per questa ragione è stato tratto in arresto dalla Squadra Volante e condotto nel carcere di San Donato.