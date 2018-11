Se ne andava a spasso nonostante una condanna per riciclaggio, arrestato

Nonostante fosse stato condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione per riciclaggio, se ne andava tranquillamente a spasso nel centro di Pescara.

Un 65enne pescarese è stato perciò arrestato dalla Squadra Volante e portato nella casa circondariale di San Donato. Il fatto si è verificato questa mattina.

Nei confronti del ricercato pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara.