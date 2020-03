Ha il divieto di avvicinamento ma scavalca recinzione e aggredisce la sua ex, arrestato

Un uomo è stato tratto in arresto dalla polizia a Pescara dopo un'aggressione nei confronti della sua ex compagna.

L'arrestato è V.R. di 36 anni già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento per aver più volte minacciato e aggredito la sua ex.

L'ultimo episodio risale allo scorso 14 febbraio quando il 36enne, dopo aver scavalcato la recinzione ed essere entrato nella casa della donna, l'ha aggredita sia fisicamente che verbalmente violando così anche la misura a cui era sottoposto.

Per questi motivi è stato arrestato.