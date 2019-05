Chiede una carta Postepay con documento falso, arrestato uomo ritenuto truffatore seriale

Ieri mattina, lunedì 27 maggio, si è presentato nell'ufficio postale di Silvi per richiedere una carta Postepay con un documento di identità falso.

Per questo N.C., un uomo di 47anni di Penne, ritenuto un truffatore seriale, è stato tratto in arresto dai carabinieri.

L'uomo, in base alle indagini dei militari dell'Arma, acquisterebbe merce sotto falso nome e con denaro non suo. Per il 47enne, colto sul fatto dai carabinieri di Silvi, è scattato l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di ricettazione e possesso e uso di atto falso valido per l'espatrio.

Ad allertare i militari dell'Arma sono stati gli impiegati delle Poste che si erano insospettiti. Dopo una perquisizione personale nella tasca dei pantaloni dell'uomo è stato rinvenuto un assegno il cui titolare ne aveva denunciato lo smarrimento a Loreto Aprutino.

Domani, mercoledì 29, il 47enne pennese comparirà al tribunale di Teramo per il rito direttissimo.