Tenta rapina in una salumeria ma le grida delle titolari lo mettono in fuga, arrestato

Ha tentato di mettere a segno una rapina in una salumeria di via D'Avalos a Pescara ma non si aspettava la veemente reazione delle titolari che urlando a squarciagola l'hanno fatto desistere.

Ma la fuga del malvivente, C.M. 26 anni di Chieti, è durata davvero poco visto che nelle vicinanze c'era una pattuglia della polizia che l'ha bloccato.

Il 26enne, sabato sera, è entrato nell'attività commerciale con il volto semicoperto e una chiave inglese con l'obiettivo di portare via l'incasso della giornata. Ma le forti grida delle due donne l'hanno spaventato portandolo a fuggire.

Ma il giovane, già noto alle forze dell'ordine, ha trovato gli agenti della Squadra Volante della polizia che l'hanno arrestato per il reato di tentata rapina aggravata. Dopo la convalida del fermo il ragazzo è stato accompagnato nel carcere di San Donato.