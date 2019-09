Perseguita l'ex fidanzata, giovane arrestato per stalking per la terza volta

Un giovane è stato tratto in arresto la scorsa notte dai carabinieri di Pescara.

A finire in manette è stato un ragazzo di 23 anni residente a Spoltore accusato di stalking.

Nei suoi confronti il Gip del tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

A eseguire l'ordinanza sono stati, dopo intensa e ininterrotta attività di ricerca, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara che hanno rintracciato e arrestato, per la terza volta nel corso 2019, il 23enne.

L’attività d’indagine, rapida e speditiva, ha consentito di acquisire nuovi elementi probatori a carico dell’uomo, il quale, si è reso nuovamente responsabile del reato di stalking ai danni dell’ex fidanzata, dopo giorni di ricerche, è stato finalmente rintracciato mentre pianificava la fuga in treno per sottrarsi all’ultima misura cautelare emessa nei suoi confronti.

L’incubo della giovane donna, infatti, risale a diversi mesi fa: l’uomo, che già il 2 marzo 2019 era stato tratto in arresto sempre per il reato di atti persecutori, in quella occasione, dal mese di dicembre 2018, non rassegnandosi alla fine del rapporto sentimentale con la vittima, l’aveva insistentemente perseguitata fino al punto da ingenerale stati di forte ansia e timore per la propria incolumità. La misura cautelare degli arresti domiciliari adottata, però, non è bastata a tenere lontano il giovane dalla sua vittima e, nel corso del successivo mese di aprile, il Gip, basandosi sulle corpose risultanze investigative deli carabinieri, aveva aggravato la misura cautelare in atto con la custodia in carcere.

Terminato il periodo di reclusione però, il 23enne, purtroppo, ha reiterato nuovamente le condotte moleste e persecutorie nei confronti della giovane donna, giungendo financo a minacciarla, aggredirla e denigrarla, nonché, in una specifica circostanza, le ha persino perforato gli pneumatici della propria autovettura. Per queste ragioni il giovane è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.