Spaccia droga in casa, arrestato un pescarese di 47 anni

Un uomo, un pescarese di 47 anni, è stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza nel rione Rancitelli con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il malvivente è stato intercettato dai militari delle Fiamme Gialle ieri mattina, mercoledì 21 agosto, nel centro cittadino.

Nel corso di un pattugliamento i finanzieri hanno notato il 47enne, già noto alle forze dell'ordine, che poco dopo è salito velocemente su un'automobile per poi raggiungere il rione Rancitelli dove risiede.

I militari l'hanno inseguito e si sono accorti di come lo spacciatore, nei pressi della sua abitazione, si è incontrato con un secondo uomo al quale ha ceduto un involucro che conteneva sostanza stupefacente del tipo eroina. Dopo aver notato un ulteriore andirivieni di “acquirenti” nei pressi dell’abitazione dello spacciatore, i finanzieri hanno fatto scattare una perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 5 grammi di cocaina e 3 grammi di eroina già suddivisi in dosi pronte per lo “spaccio” nonché 3mila euro in contanti, un bilancino ed un telefonino.

Lo spacciatore, un 47enne di Pescara, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pescara, è stato posto agli arresti domiciliari mentre l’acquirente, un 54enne di Pescara, è stato segnalato alla locale Prefettura.

«Anche tale ultima operazione condotta dalle Fiamme Gialle», fanno sapere dal Comando provinciale, «si inserisce nel più ampio contesto di attività di prevenzione, disposto dal Comando Provinciale di Pescara, che, nel corso della stagione estiva, viene ulteriormente incrementato, al fine di garantire maggior sicurezza nei luoghi della “movida” pescarese ed un più assiduo controllo delle aree più sensibili del capoluogo».